Между ними пропасть: Толстоганова с головой окунулась в проблему отцов и детей

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 29

Актриса Виктория Толстоганова сыграла мать-одиночку в новом спектакле «Это все она»

Между ними пропасть: Толстоганова с головой окунулась в проблему отцов и детей

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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На сцене театра на Таганке прошла премьера нового спектакля «Это все она».

Зачастую родителям сложно понять своих детей, их проблемы и трудности. Подростки закрываются от самых близких людей, что приводит к трагическим последствиям. Именно об этом расскажут артисты и создатели постановки «Это все она», пишет Дни.ру.

Роль матери исполнит известная российская актриса Виктория Толстоганова. По сюжету, мать-одиночка после смерти мужа пытается наладить взаимоотношения со своим сыном, живущим в мире игр и социальных сетей. В поисках верного способа сближения со своим чадом мать регистрируется в приложении под фейковым аккаунтом девочки-подростка и начинает вести переписку. Все выходит из-под контроля, когда мальчик влюбляется и узнает, кто его тайная собеседница.

Чтобы показать, насколько большая пропасть между двумя родственными душами, режиссер Данил Чащин поделил сцену на два мира: реальный и вымышленный. В двух противоположных концах — комната матери и комната сына. А между ними — пустота.

 

Съемки спектакля предоставило издание dni.ru

 

Виктория Толстоганова рассказывает, что во время репетиции спектакля много общалась со своими детьми, просила посоветовать молодежную музыку, некоторая из них даже вошла в постановку. Так актрисе удалось лучше прочувствовать свою роль и понять, что выстраивать отношения с подростками — это сложный и долгий процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в молодости Виктория Толстоганова сделала много ошибок.

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