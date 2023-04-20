В Кремле рассказали, кто контролирует ядерные арсеналы Франции и Британии

У России есть четкий и концептуальный подход по данному вопросу.

В Кремле считают, что ядерные арсеналы Великобритании и Франции де-факто находятся под контролем США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в беседе с журналистами.

Тем самым он отреагировал на условие МИД Франции для переговоров по ДСНВ — выравнять разрыв между арсеналами всех ядерных держав.

«Поэтому если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно», — говорит Песков.

По его словам, фактически они являются единой интегральной системой НАТО, а НАТО находится де-факто под управлением США и это единое целое.

«Наш концептуальный подход именно такой», — заключил Песков.

Лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерные ракеты на чужой территории.

Ранее заявление французского президента прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала слова Макрона проявлением цинизма и двойных стандартов, напомнив о размещенном в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов американском ядерном оружии.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что страна приостанавливает участие в ДСНВ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков назвал «яростной критикой США» заявление Макрона о ядерном оружии.