Песков назвал «яростной критикой США» заявление Макрона о ядерном оружии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США

Песков назвал «яростной критикой США» заявление Макрона о ядерном оружии

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Французский президент в ходе визита в Пекин поставил в неудобное положение партнеров из Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова лидера Франции Эммануэля Макрона, выступившего против размещения ядерного оружия за пределами владеющих им стран, критикой в адрес США.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — иронично отметил Песков в эфире федерального телеканала.

Ранее громкое заявление французского президента прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала слова Макрона проявлением цинизма и двойных стандартов, напомнив о размещенном в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов американском ядерном оружии.

Лидер Франции в ходе визита в Пекин 5 апреля заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерные ракеты на чужой территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции население все громче критикует Эммануэля Макрона, выступая уже не только против пенсионной реформы, но и против помощи Украине.

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