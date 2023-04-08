Песков назвал «яростной критикой США» заявление Макрона о ядерном оружии
Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
Французский президент в ходе визита в Пекин поставил в неудобное положение партнеров из Вашингтона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова лидера Франции Эммануэля Макрона, выступившего против размещения ядерного оружия за пределами владеющих им стран, критикой в адрес США.
«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — иронично отметил Песков в эфире федерального телеканала.
Ранее громкое заявление французского президента прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала слова Макрона проявлением цинизма и двойных стандартов, напомнив о размещенном в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов американском ядерном оружии.
Лидер Франции в ходе визита в Пекин 5 апреля заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерные ракеты на чужой территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции население все громче критикует Эммануэля Макрона, выступая уже не только против пенсионной реформы, но и против помощи Украине.
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