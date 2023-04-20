«Очень плохо»: Седокова улетела от мужа-баскетболиста в Доминикану

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Полина Долгова
Полина Долгова 24

Певица Анна Седокова намекнула на проблемы в личной жизни

«Очень плохо»: Седокова улетела от мужа-баскетболиста в Доминикану

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость рассказала, что ей не хватает времени побыть наедине с самой собой.

Певица Анна Седокова, которая проживает в США и состоит в браке с третьим мужем Янисом Тиммой, намекнула на семейный кризис и проблемы в отношениях. Женщина отправилась отдыхать в Доминиканскую Республику одна и написала в блоге, что ей нужно побыть наедине с собой.

Также многодетная мама пожаловалась, что у нее обострилось хроническое заболевание — крапивница, от которого помогают только уколы.

Она отметила, что ей не хватает времени побыть с человеком, который спасал ее все эти годы, не предавал и всегда выслушивал, а также терпел все ее преображения и причудливое поведение.

«И этот человек я», — подытожила в посте в социальной сети Instagram* Седокова.

Раскрывать подробности артистка не стала, она лишь пожаловалась на то, что ей сейчас очень плохо. Свой билет на самолет исполнительница забронировала рано утром, а ее супруг на происходящее пока что никак не отреагировал публично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова призналась в расставании с любимым. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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