А мама знает? Дочку Успенской засняли в свадебном платье за витриной в кафе

Еще несколько месяцев назад наследница знаменитости утверждала, что ее сердце свободно, и она в поиске того единственного. Неужели уже нашла и решила не терять зря время?

Дочка певицы Любови Успенской внезапно для всех предстала в свадебном платье. Хотя еще недавно 33-летняя Татьяна Плаксина заявляла, что ее сердце свободно, однако об отношениях она сейчас не особо думает, ведь хочет развивать творческую карьеру.

Снимки, на которых Плаксина в свадебном платье с фатой опубликовал Super. В праздничном наряде ее застали в одном из московских кафе. Девушка стояла за прилавком и выбирала, что ей купить. Поклонники тут же стали гадать, неужели Плаксина в тайне ото всех вышла замуж. Но как на это отреагировала звездная мама? Возможно, Успенская в курсе амурных дел дочери, но по ее просьбе решила не делиться радостным событием.

Конечно, Успенская не против того, чтобы дочь вышла замуж. Однако для наследницы она желает достойного спутника: образованного, воспитанного. Хотя сама бы не рекомендовала выходить замуж. Ведь сама не раз обжигалась. И теперь мужчин считает чуть ли не врагами номер один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Любовь Успенская уехала из России в США.