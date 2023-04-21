Полежайкин не появится на экране. Что случилось со звездой «Папиных дочек»?

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 863

Илья Полежайкин не появится в сериале «Папины дочки. Новые»

Полежайкин не появится на экране. Что случилось со звездой «Папиных дочек»?

Фото: Кадр из сериалы «Папины дочки», реж. Ирина Васильева

Читайте нас в: Дзен Новости

Фанаты не увидят харизматичного и веселого Михаила Казакова. Актер не стал сниматься в продолжении телесериала. Почему?

Обаятельный актер Михаил Казаков, известный зрителям по роли Ильи Полежайкина, не появится в сериале «Папины дочки. Новые». Сейчас съемки популярной картины завершены, пишет Star.Hit.

В студии одного из известных федеральных каналов Михаил Казаков рассказал, что же с ним случилось. После звонка продюсеров сериала актер дал согласие на участие, но на съемочную площадку так и не вышел.

«Мне позвонили прошлым летом и спросили: „Будешь сниматься?“ Я ответил, что буду, но есть одна маленькая загвоздка. В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Но после него обещали, что буду бегать и прыгать. Это должно занять от шести до десяти месяцев», — заявил актер.

Проблемы со здоровьем у Михаила начались после падения с 12-метровой высоты летом 2020 года. Врачи буквально собрали его по частям и установили пластины. Он перенес множество операций и несколько месяцев передвигался только с помощью инвалидной коляски и костылей.

Сейчас звезда «Папиных дочек» чувствует себя намного лучше, но до полного выздоровления пока рано. Впереди у актера еще много хирургических вмешательств. Из-за этого знаменитость не принимает участие в съемках, только иногда появляется в рекламах. А зарабатывает благодаря строительной компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сложилась судьба главных героинь сериала «Папины дочки».

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
81.62
-0.03 89.46
0.09
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

16:58
Минобороны РФ показало кадры оперативной работы противотанковых резервов ВДВ
16:46
Почему шампуни не помогают от выпадения волос и как выбрать эффективное средство?
16:35
Минобороны РФ: бои штурмовых отрядов идут в западной части Артемовска
16:30
Гадюка по-соседству: жительницу Подмосковья спасают после укуса змеи
16:22
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии координацию в формате ОПЕК+
16:16
Котел в Артемовске: как ВС РФ удалось окружить группировку ВСУ в городе

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео