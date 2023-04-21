«Мамины копии»: Анна Курникова показала детей от Иглесиаса

Сейчас знаменитая спортсменка полностью сосредоточена на воспитании наследников.

Теннисистка Анна Курникова сначала никак не комментировала слухи о романе с певцом Энрике Иглесиасом, но спустя годы поклонники точно убедились, что знаменитости полюбили друг друга. Сейчас у пары даже есть дети, которых звезды иногда показывают в соцсетях.

В последнее время Курникова не появляется на светских вечеринках и даже забросила личный блог. Вероятно, блондинке сложно за всем уследить, ведь она мама троих наследников — Люси, Мэри и Николаса. Сейчас все внимание спортсменки приковано к детям.

Анна Курникова опубликовала фото своих детей — Люси, Мэри и Николаса. Фото: Instagram* / annakournikova

Несмотря на занятость, иногда контент от Курниковой в соцсетях все-таки появляется. Например, недавно она опубликовала фото с семейного отдыха. На нем счастливый Игласиас тянется лицом к дочери Люси, а маленькая Мэри удобно устроилась на шее главы семейства. Сын Николас тоже занял почетное место — на ручках у любимой мамы.

«Прекрасная семья!»;

«Маленькие мамины копии»;

«Какие вы все милые», — отметили радостные поклонники в комментариях.

Стоит отметить, что не все в этой паре так идеально, как на опубликованной фотографии. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энрике Иглесиас заявил об отъезде от Анны Курниковой после публичной измены.

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