Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши
Мальчик страдает от мышечной дистрофии, ему нужная срочная помощь медиков.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 17-летний Саша.
У него тяжелое прогрессирующее заболевание — мышечная дистрофия Дюшенна. Парню необходимо установить дорогостоящие импланты, которые будут поддерживать позвоночник. Их стоимость — один миллион 250 тысяч рублей. У семьи Саши таких денег нет.
Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать всю сумму и даже больше. Всего за сутки вы перечислили 3 279 552 рубля.
Большое вам спасибо!
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