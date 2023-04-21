Евгений Ершов впервые высказался о браке с Кариной Кросс: «Ничего не исправить»

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 32

Евгений Ершов заявил, что на развод с Кариной Кросс повлияла разница в возрасте

Евгений Ершов впервые высказался о браке с Кариной Кросс: «Ничего не исправить»

Фото: Instagram* / karinakross

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Блогер отметил, что это были самые замечательные три года семейной жизни. Что же повлияло на развод пары?

На расставание звездной пары Евгения Ершова и Карины Кросс повлияла большая разница в возрасте. Она хотела серьезных отношений, а он еще искал себя и преодолевал этап взросления.

«В целом это были самые замечательные три года в моей жизни, я был очень счастлив. Сложными были последние полгода. Расходились мы, любя друг друга, но понимая, что ничего не исправить. Хотя ко мне это понимание пришло только сейчас, Карина поняла это еще тогда», — заявил артист, слова которого приводит Газета.ру.

Блогер также рассказал, что пара долгое время держала отношения в секрете из-за общей позиции: «личное — это личное». Евгений и Карина хотели заниматься каждый своей карьерой, чтобы люди смотрели на них как на отдельные личности.

«Плюс всегда была легкая интрига: мы не говорили ни «да», ни «нет» относительно нашего брака. И людям оставалось лишь догадываться», — делится знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Карина Кросс высказалась о разрыве с Давой.

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