Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре сестрой из Украины: «Знать не хочу!»

Звезда «Большой перемены» всегда подставляла родственнице плечо, но та теперь отравлена ненавистью.

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре с сестрой из Украины. Он, по ее словам, состоялся еще в 2014 году, и с тех пор, после присоединения Крыма к России, родственницы оказались по разные стороны баррикад. Причем обиду затаила и вынашивает все это время именно сестра-одесситка.

«В 2014 году позвонила ей поздравить с днем рождения. Она мне сказала: «Больше мне не звони, знать тебя не хочу», — поделилась знаменитость в интервью на одном из федеральных каналов.

После этого, уверяет актриса, она проревела несколько дней. Ведь несмотря на двоюродное родство, женщины были очень близки, их семьи — тоже. В тяжелых ситуациях Наталья одна из первых подставляла сестре-тезке плечо. В частности, доставала для той дорогие и редкие лекарства от астмы. Теперь украинская родственница будто ничего хорошего не помнит. Женщина отравлена обидой и ненавистью.

«Она говорила, что такие, как я, разорили Украину. Мне было обидно… Не знаю, откуда такая ненависть, мне непонятно», — недоумевает знаменитость.

Она также призналась, что не понимает украинских коллег, которые завоевали все лавры в СССР и России, а теперь прославляют Украину.

«Мне просто рассказывали — замечательная актриса идет и прославляет Украину и ни с кем не общается. Что это такое? Не знаю, не понимаю», — добавила телезвезда.

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