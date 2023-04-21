Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре сестрой из Украины: «Знать не хочу!»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 54

Наталья Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре с сестрой на почве спецоперации

Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре сестрой из Украины: «Знать не хочу!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда «Большой перемены» всегда подставляла родственнице плечо, но та теперь отравлена ненавистью.

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре с сестрой из Украины. Он, по ее словам, состоялся еще в 2014 году, и с тех пор, после присоединения Крыма к России, родственницы оказались по разные стороны баррикад. Причем обиду затаила и вынашивает все это время именно сестра-одесситка.

«В 2014 году позвонила ей поздравить с днем рождения. Она мне сказала: «Больше мне не звони, знать тебя не хочу», — поделилась знаменитость в интервью на одном из федеральных каналов.

После этого, уверяет актриса, она проревела несколько дней. Ведь несмотря на двоюродное родство, женщины были очень близки, их семьи — тоже. В тяжелых ситуациях Наталья одна из первых подставляла сестре-тезке плечо. В частности, доставала для той дорогие и редкие лекарства от астмы. Теперь украинская родственница будто ничего хорошего не помнит. Женщина отравлена обидой и ненавистью.

«Она говорила, что такие, как я, разорили Украину. Мне было обидно… Не знаю, откуда такая ненависть, мне непонятно», — недоумевает знаменитость.

Она также призналась, что не понимает украинских коллег, которые завоевали все лавры в СССР и России, а теперь прославляют Украину.

«Мне просто рассказывали — замечательная актриса идет и прославляет Украину и ни с кем не общается. Что это такое? Не знаю, не понимаю», — добавила телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Никита Михалков призвал не наказывать уехавших за границу артистов.

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

19:56
Моральные уроды: падет ли Европа под «радужный флаг»
19:43
В России восстанавливается популяция снежного барса
19:28
В реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 популярных блогеров
19:11
Диетолог высказалась против резкого похудения звезды «Ворониных» Маши Ильюхиной после родов
18:59
Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре сестрой из Украины: «Знать не хочу!»
18:43
Жители Петербурга скупают амбарные замки для защиты своих крыш от туристов

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Полежайкин не появится на экране. Что случилось со звездой «Папиных дочек»?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео