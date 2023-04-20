Никита Михалков призвал не наказывать уехавших за границу артистов

Наказывать уехавших из России артистов не стоит наказывать. Такую позицию озвучил в ходе пресс-брифинга перед официальным открытием 45-й Московского международного кинофестиваля (ММКФ) председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Режиссер уверен, что они понимают трагичность своего положения.

«Есть люди, которых принципиально не устраивает, что происходит в России. Но не тот русский кто со страной, когда она прекрасна, здорова, богата, а тот, кто остается с ней, когда она несчастна, в беде и проблемах», — подчеркнул Михалков.

Никита Сергеевич полностью согласен с Сергеем Бодровым-младшим в позиции, что «разбираться надо после войны, а во время надо быть со страной». Особенно тогда, как подчеркнул президент ММКФ, когда человек понимает, что в настоящее время в реальности происходит с Россией.

Кроме того, оскароносный режиссер отметил мужество и любовь к кинематографу участников ММКФ из стран запада.

«Это, конечно, мужество, с одной стороны, с другой стороны, это та любовь к кинематографу, которая выше претензий, которые тебе могут быть выдвинуты», — уверен он.

Михалков отметил, что он тоже когда-то жил в иллюзиях «фарфоровых улыбок» западных коллег. Он припомнил, что на вопрос «как дела?» всегда был для проформы. Если вдруг ты себе позволял рассказать, то тебе явно давали понять, что никому это не интересно.

45-й Московский международный кинофестиваль сегодня стартовал в Москве. Запланированные мероприятия продлятся до 27 апреля.