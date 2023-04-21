Уникальный опыт: РФ доставила в Индию и Китай сразу два комплекса оборудования для АЭС

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«Росатом» отгрузил сразу два комплекта оборудования для АЭС Индии и Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

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Общий вес доставленного груза составляет почти 3,5 тысячи тонн.

Сразу два комплекта оборудования для атомных электростанций в Индии и Китае отгружает «Росатом» в Волгодонске. Это первый такой опыт в истории мировой энергетики. Энергоблоки двух стран, тоже сооружаемые по российским проектам, получат корпуса ядерных реакторов и парогенераторы.

«В этом году, вы сейчас видите, это пятый блок „Куданкулама“, он уже в отгрузке. В следующем году будет отгружен шестой блок. То, что касается китайских наших партнеров, у нас четыре блока в работе, это две атомные станции. Это „Тяньвань“ и „Сюйдапу“», — рассказал генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов.

Общий вес оборудования составляет почти 3,5 тысячи тонн. Сначала технику доставят на специализированный заводской причал, откуда на баржах —сначала в Петербург, а затем уже морем — в конечные пункты назначения.

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