«Больше включаю российское кино»: Летучая рассказала о любимом жанре фильмов

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 31

Елена Летучая: в России все чаще начали снимать качественное кино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Телеведущая призналась, что больше всего ей нравятся картины, не рассчитанные на широкую аудиторию.

На премии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю» корреспондент 5-tv.ru поинтересоваась у телеведущей Елены Летучей о том, что для нее является хорошим кино.

Знаменитость ответила, что для нее качественное кино — это хороший сценарий, кастинг, режиссура и обязательно — командная работа. Нельзя снять кино без сценария, но с хорошим актером. Или с хорошими актерами и сценарием, но без режиссера. Поэтому, когда Летучая смотрит хорошее кино, она радуется за команду.

«Особенно радостно, что интернет-площадки позволяют сейчас снимать качественное кино. Я радуюсь и больше включаю российское кино, нежели раньше и это здорово», — говорит знаменитость.

Недавно телеведущая посмотрела сериал с Иваном Янковским, который называется «Топи» за два дня. Летучая отмечает, что она, как завороженная смотрела картину нон-стопом.

«Я еще люблю „артхаусную“ историю, поэтому с удовольствием посмотрела», — рассказывает женщина.

Чаще всего женщина выбирает фильмы под настроение — это могут быть и комедии или же что-то более сложное и запутанное.

ММКФ проходит с 20 по 27 апреля. На фестивале будут представлены порядка 200 работ из 60 стран. В основной конкурс вошли 12 фильмов, два из которых из России. Премия «Верю» была учреждена в 1999 году. Ее получили такие знаменитости, как: Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Манучаров думает о российской киноиндустрии.

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«Больше включаю российское кино»: Летучая рассказала о любимом жанре фильмов

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