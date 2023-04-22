«Мечтаю вот так жить»: Лариса Гузеева уехала из России вместе с дочерью

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Телеведущая Лариса Гузеева уехала в отпуск с дочерью в Словакию

«Мечтаю вот так жить»: Лариса Гузеева уехала из России вместе с дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая не стала скрывать своего местоположения, чтобы не злить некоторых вечно ее критикующих.

Телеведущая Лариса Гузеева вновь покинула Россию. Из отъезда она не стала делать интригу и тут же рассекретила местоположение. Оказалось, знаменитость сейчас отдыхает в Словакии. Туда она улетела вместе с дочкой Ольгой.

«У меня выдалось три свободных дня, и я с Лелькой путешествую. Мы сейчас в маленьком городочке в Словакии. Посмотрите, вот так живут люди. Вот это их двор», — рассказала в социальной сети Гузеева и показала местные дома.

Телеведущая настолько воодушевилась прогулкой, что даже не заметила как проговорилась, возможно, о тайных планах на переезд.

«Мы сейчас с Лелькой мечтаем, чтобы вот так жить, в какой-нибудь деревне. Главное, мне нравится, это ручеек на территории их дома», — отметила Гузеева.

К слову, в последнее время Гузеева все реже появляется на телеэкранах. С февраля прошлого года передачу «Давай поженимся», которую вела знаменитость, как и другие развлекательные шоу, убрали из сетки вещания. До сих пор зрители находятся в томительном ожидании новых выпусков. Несмотря на это, Гузеева утверждает, что без дела не сидит. Сначала она заменила коллегу Дмитрия Нагиева в музыкальном шоу. А также вместе с подругой организовала бизнес по производству домашних пельменей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева ответила на слухи о своей безработице.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

0:22
«Мечтаю вот так жить»: Лариса Гузеева уехала из России вместе с дочерью
0:07
Стало известно, где служил сын Дмитрия Пескова
23:49
Родригез подогрел слухи о подмене Киркорова, показав «настоящего» артиста
23:32
«Кто за это будет платить»: сможет ли Кеннеди-младший потеснить Байдена
23:20
Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»
23:02
Монахов Киево-Печерской лавры лишили возможности забрать свои вещи

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Манучаров о кино в России — «не ориентируемся на Голливуд, Бэтмены нам не нужны»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео