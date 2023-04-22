Названы две категории россиян, кто может претендовать на самую большую пенсию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Член ОП Виноградов: самая большая пенсия будет у работников особо тяжелых профессий и жителей Крайнего Севера

Названы две категории россиян, кто может претендовать на самую большую пенсию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA

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Вместе с тем существует пенсия за выслугу лет. Кто имеет право на нее?

Две категории граждан имеют право претендовать на самую большую пенсию в России: работники особо тяжелых и ответственных профессий и жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» член Общественной палаты Вадим Виноградов.

Кроме того, существует пенсия за выслугу лет. На нее вправе претендовать федеральные государственные служащие, военные, космонавты и работники летно-испытательного состава. Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18,5 лет», — уточнил эксперт.

У каждой из этих профессий определенный порядок расчета пенсии и ее размер. К примеру, надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых человек был вынужден работать. А военные, имеющие 20 и более лет специального стажа, могут претендовать на пенсию в размере 50% соответствующих сумм денежного довольствия.

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