«Иду, громыхая сапогами»: актер Любшин рассказал о первом походе в театр

|
Алексей Панков
Алексей Панков 31

Актер Любшин рассказал о неудачном знакомстве с театром в детском возрасте

«Иду, громыхая сапогами»: актер Любшин рассказал о первом походе в театр

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам артиста, он не смог досидеть до конца представления из-за фальшивой игры.

Отметивший свой 90-й день рождения, народный артист Станислав Любшин рассказал о первом посещении театра, сообщает aif.ru. По словам актера, будучи в шестом классе, он получил билет в Театр Транспорта, где должны были ставить сказку. Однако до конца представления Любшин так и не досидел, ему не понравились фальшивые голоса актеров, звучащие со сцены.

«А на мне — сапоги с маленькими подковочками. Обувь досталась от двоюродного брата, ушедшего на фронт, другой не было. Иду, громыхая сапогами», — заявил актер.

По словам актера, на его уход обратили внимание многие зрители, которые провожали мальчика глазами. Разочаровавшись в постановках, он решил больше не ходить на спектакли. Но вскоре Любшину выпала возможность еще раз посетить представление, на этот раз во Дворце пионеров. Там он увидел великих актеров того времени — Турчанинову, Рыжову, Пашенную. Любшин признался, что его поразила теплота, с которой они обратились к собравшимся детям.

Константин Хабенский поздравил с возвращением в МХТ имени Чехова Дарью Мороз

«И так тепло это было сказано, с такой интонацией — нам, голодным детям войны… Потом они надели платочки, превратились в старушек и стали общаться с нами», — вспоминает актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как народная артистка РФ Татьяна Васильева однажды едва не сожгла целый номер в норвежской гостинице.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:22
«Ролики и дискобол»: 49-летняя жена Валерия Сюткина радикально сменила имидж
9:07
«Иду, громыхая сапогами»: актер Любшин рассказал о первом походе в театр
8:46
Елена Бирюкова призналась в гордости за старшую дочь: у нее получилось
8:32
ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
8:19
«Гнилой корабль»: экс-разведчик США Риттер призвал перестать помогать Украине
7:54
Вильфанд: москвичей ждет самый теплый понедельник апреля

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео