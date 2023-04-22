«Иду, громыхая сапогами»: актер Любшин рассказал о первом походе в театр

По словам артиста, он не смог досидеть до конца представления из-за фальшивой игры.

Отметивший свой 90-й день рождения, народный артист Станислав Любшин рассказал о первом посещении театра, сообщает aif.ru. По словам актера, будучи в шестом классе, он получил билет в Театр Транспорта, где должны были ставить сказку. Однако до конца представления Любшин так и не досидел, ему не понравились фальшивые голоса актеров, звучащие со сцены.

«А на мне — сапоги с маленькими подковочками. Обувь досталась от двоюродного брата, ушедшего на фронт, другой не было. Иду, громыхая сапогами», — заявил актер.

По словам актера, на его уход обратили внимание многие зрители, которые провожали мальчика глазами. Разочаровавшись в постановках, он решил больше не ходить на спектакли. Но вскоре Любшину выпала возможность еще раз посетить представление, на этот раз во Дворце пионеров. Там он увидел великих актеров того времени — Турчанинову, Рыжову, Пашенную. Любшин признался, что его поразила теплота, с которой они обратились к собравшимся детям.

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«И так тепло это было сказано, с такой интонацией — нам, голодным детям войны… Потом они надели платочки, превратились в старушек и стали общаться с нами», — вспоминает актер.

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