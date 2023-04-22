Яна Чурикова призналась в сложностях с организацией концерта «фабрикантов»

Подготовка к большому юбилейному концерту выпускников «Фабрики звезд» оказалась непростой, но выполнимой миссией для бессменной телеведущей проекта Яны Чуриковой. О том, с какими сложностями пришлось столкнуться во время организации телеведущая рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Как известно, для Яны «Фабрика звезд» — особое детище. Тогда, 20 лет назад, проект сделал ее знаменитой на всю страну. Журналистка рассказывала и о буднях участников реалити-шоу, и вела все отчетные концерты конкурсантов. И так целых семь сезонов, за которые на ее глазах начинающие артисты становились большими звездами. А кто-то напротив сходил с дистанции.

Но за каждого из фабрикантов Яна переживала всей душой. И вот через 20 лет знаменитость предвкушает увидеть всю огромную «фабричную» семью на одной сцене. Большой юбилейный концерт состоится в Москве в субботу 22 апреля — телеведущая лично принимала участие в его организации и сделала все возможное, чтобы подопечные почти в полном составе приняли в нем участие.

«Очень сложно было собрать ребят, потому что фабриканты были у разных продюсеров — семь оригинальных сезонов. Разные судьбы, разные ребята… Если бы это был моноконцерт "Фабрики", было бы проще, потому что один продюсер, ему звонишь — он всех собирает. У всех своя жизнь, свои приоритеты…» — поделилась Яна Чурикова в кулуарах премии для начинающих актеров «Аванс», которая проходит в рамках Московского международного кинофестиваля.

Кроме того, добавила она, не все выпускники любят вспоминать период жизни на «Фабрике», и это тоже добавляло сложностей с организацией концерта. Однако многие выпускники все же благодарны проекту за свой звездный час.

«Они очень быстро откликнулись. И поэтому я очень жду этой встречи!» — заключила телеведущая.

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