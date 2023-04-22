В Крыму сработали системы ПВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул Аксенов.

Накануне появилась информация, что немецкая делегация собирается отправить в Крым гуманитарную помощь. Таким сообщением поделился глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По велению Екатерины II: как вхождение Крыма повлияло на безопасность Российской империи

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ России пресекла деятельность украинского агента, который готовил диверсию на объекте энергосистемы в Керчи.