Как в воду глядели: пять звезд, которые предсказали свою гибель

Больше месяца назад трагически погиб основатель музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, который провалился под лед 20 марта. Поклонники заметили мистическое совпадением — шесть лет назад коллектив выпустил трек Volga, в котором есть строчка: «С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону». Отметим, что солист погиб в ледяных водах реки Волга. РИА Новости сообщают, кто еще знаменитостей предвидел свою смерть.

Игорь Тальков — предсказал, что погибнет на концерте

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

«Не волнуйтесь, я умру не сегодня, а при большом скоплении народа. И скорее всего, от револьверного выстрела», — говорил рок-музыкант Игорь Тальков.

Эти слова он произнес, когда летел в самолете по дороге на гастроли за Урал. Тогда воздушное судно попало в зону турбулентности.

Артист оказался прав. 6 октября 1991-го его застрелили за кулисами на концерте в СКК «Юбилейный» в Санк-Петербурге. Его не удалось спасти, пуля попала прямо в сердце 34-летнего артиста.

Тогда сбылись еще одни слова музыканта. Он говорил, что его убийцу не смогут найти. Так и случилось. Уже более 30 лет неизвестно, кто именно застрелил артиста. Среди подозреваемых были разные люди. Сначала обвинили охранника певицы Азизы- Игоря Малахова, позже обвинения с него сняли. Последним подозревают Валерия Шляфмана, бывшего администратора группы Талькова, в январе прошлого года его заочно арестовали.

Владимир Высоцкий — описал свою гибель в стихах

Владимир Высоцкий. Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

В одном из последних стихотворений Высоцкий говорил о своей смерти. Поклонники часто обсуждают его стих «Общаюсь с тишиной я…» 1980 года, в котором культовый актер, певец и поэт предвидел свою кончину.

«Жизнь — алфавит: я где-то

Уже в „це-че-ша-ще“, —

Уйду я в это лето

В малиновом плаще».

Артист часто оказывался на краю гибели: попадал в аварии, страдал от зависимостей и даже пережил несколько клинических смертей. Сердце остановилось летом — 25 июля 1980 года. Ему было 42 года.

Джон Леннон — предчувствовал, что уйдет до 40

Джон Леннон. Фото: www.globallookpress.com / t14

Секретарь группы The Beatles Фрида Келли вспоминает: Джон Леннон часто говорил ей, что не доживет до сорока.

«Либо наш самолет упадет, либо нас прикончит какой-нибудь чокнутый», — говорил Джон Леннон.

Сбылось второе. Исполнителя не стало 9 октября 1980 года. Через пару месяцев ему могло бы исполнится 40 лет. Лидера The Beatles застрелил на глазах у супруги Йоко Оно Марк Чепмен, которому артист за несколько часов до смерти дал автограф.

Убийца не пытался скрыться с места преступления. Когда приехали правоохранительные органы, он сидел на бордюре и спокойно читал «Над пропастью во ржи». А после признался, что в его планах были и другие покушения. Через время он признался, что ему просто хотелось прославиться.

Убийцу приговорили к пожизненному заключению. В сентябре 2022 года Чепмену в 12-й раз отказали в просьбе о выходе из тюрьмы.

Децл жив?

Кирилл Толмацкий. Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Во время пресс-конференции в 2007 году Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, заявил, что инсценирует свою смерть в 35 лет. Спустя 15 лет, 3 февраля 2019-го, его пророчество сбылось.

Рэперу стало плохо после выступления в Ижевске, он потерял сознание в гримерной. Врачи пытались спасти артиста, но тщетно. Позже отец исполнителя Александр Толмацкий рассказал, что у сына были серьезные проблемы с сердцем.

СМИ и фанаты стали вспоминать его слова и появились гипотезы, что Децл все еще жив.

Тупак Шакур — о смерти рассказал друг

Тупак Шакур. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

О дате своей смерти знал Тупак Шакур. Его друг Smooth заявил ему, что товарищ умрет до 25 лет. Тупак смог дожить до этого возраста, но 26 лет ему не наступило.

Исполнитель погиб 13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе в ходе перестрелки в Лас-Вегасе. Неизвестные выстрели в Тупака и его товарища из машины и уехали.

Убийство Тупака обросло многочисленными конспирологическими теориями. Некоторые считают, что он инсценировал смерть, чтобы избежать бандитских разборок.

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