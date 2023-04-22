«Пришлось поменять мнение»: Лена Катина об отношениях, которых могло не быть

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 26

Муж Лены Катиной выстроил доверительные отношения с пасынком

«Пришлось поменять мнение»: Лена Катина об отношениях, которых могло не быть

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая солистка группы t.A.T.u этим летом вновь станет мамой. Ради отношений паре пришлось преодолеть трудности.

У мужа экс-солистки группы t.A.T.u Лены Катиной Дмитрия Спиридонова с самого детства был страх, который он так и не смог преодолеть во взрослом возрасте. Он вырос с отчимом и не хотел сам оказаться в роли неродного отца, пишет StarHit.

Из-за неприятных воспоминаний из детства Спиридонов жил по принципу — не встречаться с теми, у кого уже есть ребенок от предыдущего брака. Но все это было до того, как он встретил Елену Катину. Супругу удалось быстро наладить контакт с ребенком звезды нулевых. Маленький мальчик Саша научился доверять отчиму. Подружиться с ребенком Дмитрию помогла собака, о которой всегда мечтало чадо певицы. После этого девушка поговорила с сыном и честно рассказала о своих чувствах к бизнесмену.

«Саша ответил, что он не против. У меня отлегло… После этого мы начали общаться еще плотнее, стали ездить к Диме с ночевкой», — делится певица.

Мальчик продолжает поддерживать контакт с родным отцом словенским музыкантом Сашо Кузманович. А новый партнер солистки группы t.A.T.u поменял свое мнение насчет отношений с женщинами, у которых есть дети от другого мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Катина впервые показала круглый живот.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
«Отец мной гордится»: сын Пескова о своей службе в зоне СВО
21:41
Концерт рэпера SCALLY MILANO остановили в Петербурге, певец задержан
21:26
«Пришлось поменять мнение»: Лена Катина об отношениях, которых могло не быть
21:10
Американский гранатомет нашли в мусорном баке Подмосковья
20:54
«Я фюрер»: Борис Джонсон абьюзил своих подчиненных
20:38
Красивая и добрая: прошла премьера мультфильма «Яга и книга заклинаний»

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
«Нечто ничтожное»: США хотят превратить Германию в американскую колонию
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео