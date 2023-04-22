«Запаслась шампанским»: что Джоан Роулинг думает о сериале «Гарри Поттер»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Джоан Роулинг рассказала, зачем миру нужен сериал по Гарри Поттеру

«Запаслась шампанским»: что Джоан Роулинг думает о сериале «Гарри Поттер»

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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Знаменитость призналась, что обожает Пивза и только ради него готова на новые съемки проекта по своей вселенной.

Знаменитая писательница Джоан Роулинг призналась, что новый многосерийный сериал о вселенной Гарри Поттера просто необходим всему человечеству. Об этом она написала на своей страничке в Twitter.

По ее словам, такой проект лучше раскроет всех персонажей и знаменитый волшебный мир. Она также заявила, что согласилась работать над сериалом, потому что хочет показать в нем хогвартского полтергейста Пивза. Этот персонаж не был показан в кино. Персонаж впервые появился только в игре Hogwarts Legacy.

«Пивз — это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал», — говорит Роулинг.

Также Роулинг призналась, что готова к бойкоту сериала. Она «запаслась большим количеством шампанского».

В начале апреля стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер сериала по книгам о Гарри Поттере. Известно, что каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг. Также его описывают как «десятилетний сериал».

Исполнительными продюсерами шоу выступили Джоан Роулинг, Нил Блэр («Фантастические твари») и Рут Кенли-Леттс («Мы покорим Манхэттен» и «Изоляция»).

Больше подробностей пока нет. Тем более, об актерах, которые исполнят главные роли.

Ранее 5-tv.ru создал тест на тему того, насколько хорошо ли вы знаете мир «Гарри Поттера».

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