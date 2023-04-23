Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 9

Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение во время контрнаступления против России

Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Украину предупредили о рисках в ходе готовящейся атаки и предложили готовиться к худшему исходу.

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в контрнаступление может закончиться окружением российскими войсками. Существует множество рисков, очевидно несоответствие численности и качества вооружения по сравнению с ВС РФ. Такое предупреждение и пожелание готовиться к худшему опубликовали авторы популярного британского издания Economist. По мнению обозревателей, предстоящая атака может стать решающей для будущего не только Киева, но и всей Европы.

Как отмечают авторы материала, чтобы успешно напасть, ВСУ необходимо выпустить на поле боя как можно больше солдат — чтобы превзойти в численности российскую оборону. Но лишь на некоторых участках фронта такое теоретически возможно. Кроме того, запасы «подаренного» Западом вооружения ограничены. Аналитики полагают, что контрнаступление «принесет лишь незначительные выгоды или еще хуже».

«Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение… Судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель», — сказано в статье.

Как заявлял в начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, атака может начаться уже этим летом. Однако в сеть активно распространяются рассекреченные документы Пентагона, которые раскрывают весь боевой потенциал киевского режима — явно недостаточный для контрнаступления. Утечка в очередной раз доказала, что США и их партнеры напрямую вовлечены в конфликт, а не просто помогает ВСУ обороняться от «вторжения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недавно обернулась попытка контрнаступления ВСУ на четырех направлениях.

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