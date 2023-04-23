Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение во время контрнаступления против России
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Украину предупредили о рисках в ходе готовящейся атаки и предложили готовиться к худшему исходу.
Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в контрнаступление может закончиться окружением российскими войсками. Существует множество рисков, очевидно несоответствие численности и качества вооружения по сравнению с ВС РФ. Такое предупреждение и пожелание готовиться к худшему опубликовали авторы популярного британского издания Economist. По мнению обозревателей, предстоящая атака может стать решающей для будущего не только Киева, но и всей Европы.
Как отмечают авторы материала, чтобы успешно напасть, ВСУ необходимо выпустить на поле боя как можно больше солдат — чтобы превзойти в численности российскую оборону. Но лишь на некоторых участках фронта такое теоретически возможно. Кроме того, запасы «подаренного» Западом вооружения ограничены. Аналитики полагают, что контрнаступление «принесет лишь незначительные выгоды или еще хуже».
«Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение… Судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель», — сказано в статье.
Как заявлял в начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, атака может начаться уже этим летом. Однако в сеть активно распространяются рассекреченные документы Пентагона, которые раскрывают весь боевой потенциал киевского режима — явно недостаточный для контрнаступления. Утечка в очередной раз доказала, что США и их партнеры напрямую вовлечены в конфликт, а не просто помогает ВСУ обороняться от «вторжения».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недавно обернулась попытка контрнаступления ВСУ на четырех направлениях.
- 22 апр
- Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон
- 22 апр
- В США признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении
- 21 апр
- Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
- 21 апр
- «Задачи будут выполнены»: американцы напрасно решили, что Россия истратила силы на СВО
- 21 апр
- ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько
- 20 апр
- «Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
- 20 апр
- «Не можем противостоять»: Кеннеди-младший раскрыл секрет США об Украине
- 20 апр
- Без воздуха и с болью: в логове азовцев* показали электрический стул для пыток
- 20 апр
- Прихожане ведут бой за Киево-Печерскую Лавру с властью Украины
- 20 апр
- В Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО
Читайте также
65%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?