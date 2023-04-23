Макияж-убийца: дерматолог назвала ТОП причин смыть косметику перед сном

Почему тени, тушь, пудра и тон почти всегда портят кожу?

В суете мегаполиса многие представительницы прекрасного пола устают настолько, что забывают смыть макияж и ложатся спать с косметикой. С одной стороны, это кажется безобидным. Что может случится страшного за одну ночь? Но, что происходит, когда такое действие повторяется изо дня в день и к чему оно может привести. Об этом 5-tv.ru спросил у врача-дерматолога, косметолога и трихолога Татьяны Егоровой.

Эксперт ответила, если девушка не будет смывать макияж несколько дней, то ее лицо будет в фолликулитах, начнется гнойничковая сыпь, потому что все поры закроются, а грязь попадет внутрь и все воспалится.

Если не смывать тушь, то глаза могут инфицироваться и могут стать красными. Также это может привести к такой болезни, как конъюктивит.

«Необходимо все время смывать макияж, как следует. Кожа должна быть чистой», — утверждает эксперт.

Она заключает, что залог здоровья кожи кроется в ее чистоте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое ресничный клещ и как распознать паразита на глазах.