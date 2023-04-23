Страны Балтии раскритиковали китайского дипломата за мнение о статусе Крыма

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Алексей Панков
Алексей Панков 23

Лю Шайе назвал полуостров истинно российской территорией.

Страны Балтии раскритиковали китайского дипломата за мнение о статусе Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Представители стран Балтии, а также Украины раскритиковали в своих блогах китайского посла во Франции Лю Шайе за его слова о принадлежности Крыма. Дипломат из поднебесной в интервью телеканалу LCI сообщил, что Крым был российской территорией. Частью Украинской ССР он стал только после того, как его передал Никита Хрущев.

Кроме того, он усомнился в суверенном статусе постсоветских стран. По словам, Лю Шайе, на этот счет не существует международных договоренностей.

«Нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран», — отметил китайский дипломат.

На его заявление ответил украинский посол во Франции. Он посчитал, что у его китайского коллеги «проблемы с географией». А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич и вовсе потребовал опровержения заявления посла.

«Если кто-то до сих пор не понимает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в „посредничестве в мире на Украине“, китайский посол, утверждающий, что Крым — это Россия», — написал Габриэлюс Ландсбергис — глава МИД Литвы.

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Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна пообещал вызвать посла Китая для получения разъяснений касательно политики страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Турции Сойлу назвал Европу пешкой Америки.

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