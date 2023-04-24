В Роспотребнадзоре перечислили симптомы кори

Вспышка кори зафиксирована в еще одном регионе России. В Дагестане выявлено уже почти 200 заболевших. Все случаи лабораторно подтверждены. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что все инфицированные не были привиты.

С апреля по всей стране объявлена так называемая «подчищающая вакцинация». Сделать прививку от кори бесплатно могут все желающие — в том числе из регионов где подъем заболеваемости не зафиксирован.

Корь быстро передается при контакте воздушно-капельным путем. И может вызвать осложнения на легкие и головной мозг. Привести к энцефалиту или пневмонии, например.

При первых симптомах — отечности лица, высыпаниях на коже и слизистой рта, резком подъеме температуры, кашле и чихании — следует немедленно обратиться к врачу.