Первый признак наступления весны: в Петергофе запустили фонтаны

Запуск произошел под «Гимн Великому Городу» Рейнгольда Глиэра.

Главная примета петербургской весны — в Петергофе проснулись знаменитые изваяния и фонтаны. Пробный пуск собрал первых зрителей. В музее-заповеднике более 150 фонтанных комплексов и каскадов. Водная система уже 300 с лишним лет работает без единого насоса.

Фонтаны Петергофа питает вода из 18 прудов, 10 ручьев и рек. По традиции начали с Большого каскада и «Самсона, раздирающего пасть льва».

Большой Петергофский каскад в этом сезоне станет большой сценой — на конец мая запланировано главное шоу сезона — фестиваль фонтанов. В самом Петербурге сезон тоже можно считать открытым- в разных районах забило более 70-ти фонтанов различного масштаба и красоты.