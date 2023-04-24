Первый признак наступления весны: в Петергофе запустили фонтаны

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В Петергофе состоялся торжественный запуск фонтанов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Запуск произошел под «Гимн Великому Городу» Рейнгольда Глиэра.

Главная примета петербургской весны — в Петергофе проснулись знаменитые изваяния и фонтаны. Пробный пуск собрал первых зрителей. В музее-заповеднике более 150 фонтанных комплексов и каскадов. Водная система уже 300 с лишним лет работает без единого насоса.

Фонтаны Петергофа питает вода из 18 прудов, 10 ручьев и рек. По традиции начали с Большого каскада и «Самсона, раздирающего пасть льва».

Большой Петергофский каскад в этом сезоне станет большой сценой — на конец мая запланировано главное шоу сезона — фестиваль фонтанов. В самом Петербурге сезон тоже можно считать открытым- в разных районах забило более 70-ти фонтанов различного масштаба и красоты.

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