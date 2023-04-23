Умерла советская актриса Лидия Аршапова — знаменитая «девушка-джигит»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 74

О кончине заслуженной артистки Казахской ССР сообщил звукорежиссер Жанибек Мухамедхан.

Умерла советская актриса Лидия Аршапова — знаменитая «девушка-джигит»

Фото: Кадр из к/ф «ДЕВУШКА-ДЖИГИТ», реж. Павел Боголюбов, 1955 г.

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Советская и казахстанская актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, ветеран Союза Кинематографистов России и член Гильдии киноактеров Лидия Аршапова (В девичестве Лола Абдуракимова. — Прим. ред.) скончалась в возрасте 87 лет. Об этом в личном блоге сообщил известный звукорежиссер Жанибек Мухамедхан. Точные причины смерти, вероятно, связанные с преклонными годами, автор публикации не указал.

«Актриса кино Лола (Лидия) Абдукаримова-Ашрапова скончалась на 88-м году 21 апреля 2023 года. Светлая память! Иманды болсын (В переводе с казахского „Пусть покоится с миром“. — Прим. ред.)», — написал Мухамедхан.

Артистка родилась 28 августа 1935 года в якутском селе Ямга, окончила Ташкентское хореографическое училище. Творческую карьеру начала в Ташкентской филармонии, также была солисткой Казахского ансамбля песни и танца. Позже стала актрисой киностудии «Казахфильм».

Впервые появилась на экране в картине «Девушка-джигит», название стало негласным прозвищем Аршаповой. Она снялась также в фильмах «Мы здесь живем», «Возвращение на землю», «Ангел в тюбетейке» и «Тайна пещеры Каниюта» и других. Всего на счету актрисы, по данным сайта Kino-teatr.ru, 26 ролей в кино.

В 90-е годы Аршапова вместе с мужем, оператором Асхатом Ашраповым, переехала в Россию, пара поселилась в Подмосковье. Здесь артистка основала кинофирму «Альянс», в которой была и продюсером, и художественным руководителем. Последние 17 лет жизни провела в Крыму, их она посвятила заботе о тяжелобольном супруге, он был прикован к постели.

Несмотря на болезнь Асхата Аршапова, пара готовилась отпраздновать 50-летие совместной творческой и супружеской жизни. Муж помогал актрисе писать сценарий фильма «Венец любви», который она хотела посвятить важной дате. Но юбилей не состоялся из-за смерти Аршапова. Теперь за ним последовала и верная спутница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти знаменитых артистах, которые предсказали собственную смерть.

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