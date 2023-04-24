В США самолет столкнулся с клином гусей, один из двигателей загорелся

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Тем не менее борт смог благополучно приземлиться в аэропорту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

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Катастрофой чуть не закончился авиарейс в США. При взлете вспыхнул один из двигателей самолета. Оказалось, это клин гусей повредила Boeing.

Впрочем, самолет благополучно вернулся в аэропорт, и никто не пострадал.

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