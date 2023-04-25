Главное — заметить вовремя: названы первые признаки клещевого энцефалита

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 43

Врач Авербах назвал признаками энцефалита головную боль, рвоту и температуру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

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Опасное вирусное заболевание, поражающее головной мозг, человеку может передать один маленький жучок. Есть ли прививка от энцефалита и где ее можно поставить?

При клещевом энцефалите очень важно вовремя заметить первые симптомы заболевания. В беседе с 5-tv.ru генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах подробно рассказал о том, что такое энцефалит, почему он опасен и какие признаки говорят о заражении.

Сам по себе энцефалит — это вирусная инфекция, вызывающая воспаление мозга. Проявляется оно в непрекращающейся головной боли и повышении температуры. Также у зараженного начинается тошнота, рвота и общее недомогание.

«Раньше, когда укусил клещ, всем делали прививку. Сейчас так делать перестали, клеща вначале исследуют, а потом делают прививку», — объяснил эксперт.

Исследование поможет выяснить, является ли клещ переносчиком энцефалита. В случае если исследовать клеща нет возможности, можно все равно обратиться в инфекционную больницу за вакцинацией.

Лев Авербах порекомендовал соблюдать все меры профилактики в весеннее время, когда клещи проснулись и активизировались. Прививаться от энцефалита, по мнению эксперта, надо было еще осенью. А теперь можно лишь обрабатывать и прятать кожу от коварных членистоногих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от клещей и что делать при укусе.

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Главное — заметить вовремя: названы первые признаки клещевого энцефалита

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