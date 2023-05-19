Не ко всем экспериментам готов: почему SHAMAN не делает тату

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 036

SHAMAN признался в нежелании делать тату

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В начале года артист поразил публику кардинальной сменой имиджа. Но на все ли он готов ради яркости образа?

SHAMAN не готов делать татуировки. Об экспериментах с внешностью певец порассуждал с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

В начале года SHAMAN удивил своих поклонников, срезав дреды, которые прочно ассоциировались с образом музыканта. По словам артиста, к кардинальной смене имиджа супруга певца отнеслась положительно.

«Любой мой выбор и мое решение — это правильное решение, потому что оно мое. Вот и все. Поэтому она как жена естественно приняла. Что ей остается? Все-таки не первый год со мной живет. Она же не за прическу меня полюбила, а за что-то другое: за внутренний мир, содержание, характер», — рассказал SHAMAN.

Тем не менее, по словам музыканта, не ко всем экспериментам во внешности он готов. Несмотря на то, что сейчас модно делать татуировки, артист не хочет на свое тело нанести перманентный рисунок, который, по его мнению, будет трудно удалить.

«У меня никогда их не было и желания собственно не было. <…> Вроде их сейчас успешно удаляют, но все равно», — объяснил SHAMAN.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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