Как определить заражение боррелиозом после укуса клеща — три главных признака

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 025

Врач Авербах: после укуса клеща с боррелиозом на коже появляются красные пятна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

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Опасная болезнь поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему. Можно ли вовремя определить заражение и спасти свое здоровье?

Первые клещи появляются уже ранней весной в солнечные дни. Некоторые из них могут быть переносчиками страшного заболевания боррелиоза (болезнь Лайма). Этот недуг поражает нервную систему человека, а также кожу, сердце и весь скелет.

Генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах рассказала 5-tv.ru о первых признаках боррелиоза, которые позволят начать лечение на ранних стадиях. Зачастую люди даже не знают, что заражены. У больного происходит интоксикация, краснеет кожа и нарушается работа лимфатических узлов.

При этом самый важный и очевидный симптом — это покраснение кожных покровов, однако люди не связывают это с боррелиозом и думают, что красные пятна пройдут сами.

«Не всегда люди обращают внимание на эти пятна, потому что думают, что они сам пройдут, и не связывают их с укусом клеща», — отметил Авербах.

Помимо основных мер профилактики можно принимать специальные таблетки, предназначенные для предупреждения боррелиоза. А если на коже после похода в лес все-таки появились подозрительные красные пятна, врач рекомендует срочно бежать в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оказать первую помощь собаке при укусе клеща.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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