В США предложили ввести мораторий на помощь Украине
Конгрессмен США Госар призвал к мораторию на помощь Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / US Joint Staff; 5-tv.ru
Американский конгрессмен отметил, что граждане с трудом могут позволить себе необходимые продукты из-за больших затрат для Киева.
В США предложили ввести мораторий на иностранную помощь после ситуации на Украине. С такой инициативой выступил конгрессмен Пол Госар. Он заявил, что простые американцы с трудом могут позволить себе необходимые продукты, в то время как на нужды украинцев выделяется многомиллиардная помощь, которая может даже и не дойти до пункта назначения.
В качестве подтверждения он ссылается на слова известного журналиста Сеймура Херша. Его источники сообщают, что не менее 400 миллионов долларов, предназначенных для покупки топлива, осели в карманах Владимира Зеленского и его приспешников.
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