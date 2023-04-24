В США предложили ввести мораторий на помощь Украине

Эфирная новость 54

Конгрессмен США Госар призвал к мораторию на помощь Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Joint Staff; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Американский конгрессмен отметил, что граждане с трудом могут позволить себе необходимые продукты из-за больших затрат для Киева.

В США предложили ввести мораторий на иностранную помощь после ситуации на Украине. С такой инициативой выступил конгрессмен Пол Госар. Он заявил, что простые американцы с трудом могут позволить себе необходимые продукты, в то время как на нужды украинцев выделяется многомиллиардная помощь, которая может даже и не дойти до пункта назначения.

В качестве подтверждения он ссылается на слова известного журналиста Сеймура Херша. Его источники сообщают, что не менее 400 миллионов долларов, предназначенных для покупки топлива, осели в карманах Владимира Зеленского и его приспешников.

Тема:
Украинский кризис
24 апр
Часть переданных Киеву МиГ-29 из Польши и Словакии разбирают на запчасти
24 апр
Новые провокации: в Киево-Печерской лавре ввели паспортный режим
23 апр
Издевались, как могли: в убежищах азовцев* нашли вещественные доказательства изнасилований
23 апр
Зерновой раскол: почему соседи отказываются покупать продукты из Украины
23 апр
На Западе косвенно признали чудовищные потери ВСУ в спецоперации
23 апр
Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
22 апр
Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон
22 апр
В США признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении
21 апр
Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
21 апр
«Задачи будут выполнены»: американцы напрасно решили, что Россия истратила силы на СВО
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.27
-0.22 89.46
0.11
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 ...

Последние новости

16:50
«Преступление перед нацией»: чем пугающе опасна ранняя клубника
16:42
Выпавшие из мангала угли стали причиной крупного пожара в прибрежной зоне Приморья
16:35
Как наполниться энергией? Шесть телесных практик для улучшения жизни
16:17
В США предложили ввести мораторий на помощь Украине
16:06
Генерал-дождь: ВСУ пожаловались на погоду, якобы срывающую контрнаступление
16:04
Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией: «Буду рядом»

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
«Он — взрослый человек»: Песков подтвердил участие своего сына Николая в СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Душевная и пацанская: SHAMAN о клипе на песню «Самый русский хит»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео