Волшебный эликсир: Сальма Хайек раскрыла секрет своей вечной молодости

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 43

Актриса Сальма Хайек рассказала об ингредиенте своего эликсира вечной молодости

Волшебный эликсир: Сальма Хайек раскрыла секрет своей вечной молодости

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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Чтобы оставаться вечно молодой, не нужно прибегать к использованию различных «уколов красоты». По мнению американской актрисы, антивозрастной секрет заключается в натуральном средстве.

Многие фанаты актрисы Сальмы Хайек долго время пытались понять, как же ей удается выглядеть моложе своих лет, не используя пластику и ботокс. Недавно она призналась, что уже восемь лет пользуется таинственным методом, пишет Elle Magazine.

Волшебным средством оказался ингредиент, который получают из известного мексиканского растения. Дерево тепецкоуит является родственником мимозы и внешне напоминает папоротник. Оно используется для увлажнения кожи и заживления ран. Добывают его из коры дерева, а из полученного экстракта готовят антивозрастные крема.

«В Мексике тепецкоуит активно используется для лечения ожогов, потому что он быстро заживляет и полностью восстанавливает кожу. Но в США о нем до сих пор почти никто не знает», — рассказывает звезда.

Актриса утверждает, что именно это средство позволяет ей с годами не стареть и выглядеть роскошно. Ежедневно она пользуется лишь этим растительным компонентом, который помогает поддерживать нормальное состояние не только кожи, но и волос.

Не зря долгое время Сальма Хайек держала в тайне это чудо-средство. Ведь конкуренция в Голливуде высокая, а с возрастом оставаться востребованной актрисой все сложнее и сложнее. Но в свои 56 лет она продолжает сниматься в кино.

Например, недавно вышел фильм «Супер Майк: Последний танец». Там знаменитость сыграла главную роль в паре с 42-летним Ченнингом Татумом. И выглядит в кадре она даже моложе партнера по съемкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сальма Хайек не умывается по утрам.

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