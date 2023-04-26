Знаменитые тоже плачут: сексолог назвал главные проблемы звездных клиентов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 792

Сексолог Кульгавчук назвал доверие одной из главных проблем звездных клиентов

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС ; 5-tv.ru

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В личной жизни артисты так же беспомощны, как обычные люди.

Доверие — наболевшая проблема не только обычных семейных пар, среди знаменитостей вопрос стоит так же остро. Особенно, когда партнер дает повод для беспокойства. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

«Среди моих звездных клиентов вопрос доверия остается очень актуальным. Все — и сильные, и известные мира сего — хотят, чтобы их любили, и не за деньги и власть, а как человека, как личность», — пояснил эксперт.

Поэтому, уверен он, в жизни важно делать правильный, осознанный выбор. Лучше в пользу того, с кем не придется все годы притворяться и сомневаться в искренности его чувств. Непростая, но вполне выполнимая задача.

«Важно и уметь беречь отношения, их развивать. Это мы и называем искусством любить. И подтягиваем эти навыки в процессе психотерапии», — заключил сексолог.

Ране 5-tv.ru рассказывал, почему после брака с яркой женщиной привлекательный мужчина выбирает скромницу. 

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