«Наши общие цели»: НАТО будет расширять свое партнерство с Грузией

Глава Альянса припугнул закавказскую республику тем, что украинский конфликт может дойти и до них.

НАТО, похоже, переключилось с Украины на Грузию, Брюссель давит на Тбилиси, чтобы открыть «второй фронт», говорят политологи. Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг провел в штаб-квартире в Брюсселе переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Североатлантический альянс будет укреплять военное партнерство с закавказской республикой, заявил глава НАТО. Он припугнул грузинских партнеров, что конфликт на Украине якобы может коснуться их тоже.

«Грузия и грузинский народ очень хорошо это понимают, они также разделяют наше убеждение, что Украина реализует свое право обороняться, данное ей Организацией Объединенных наций. Эти наши общие цели поддерживают все страны-партнеры по НАТО», — отметил Столтенберг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении генсека Североатлантического альянса о том, что Украина должна стать членом «семьи НАТО».