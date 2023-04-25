Ученый совет Курчатовского института провел заседание с президиумом РАН

В России появятся вина «Курчатов» и «Александров», названные в честь наших гениальных ученых. Создать напитки помог Курчатовский институт. Об этом рассказал его президент Михаил Ковальчук на совместном заседании Ученого совета Национального исследовательского центра и президиума РАН.

Главными темами встречи стали достижения и перспективы российской науки. По словам президента одного из ведущих научных центров мира, наша страна по-прежнему может гордиться разработками своих ученых. Курчатовский институт и Российская академия наук подписали соглашение о создании совместного оперативного совещания, которое поможет более тесному их взаимодействию.

«Мы создали оперативное совместное совещание президента РАН и президента Курчатовского института, которое будет регулярно действовать: один раз в Курчатовском институте, один раз — там. Определили состав. То есть мы оперативно вместе будем обсуждать все вопросы стратегические в жизни страны и вырабатывать совместные решения», — поделился Ковальчук.

Также Михаил Ковальчук был удостоен золотой медали имени Курчатова за работы в области ядерной физики и энергетики. Почетную награду ему вручил президент РАН Геннадий Красников.