Ученый совет Курчатовского института провел заседание с президиумом РАН

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Президент организации Михаил Ковальчук рассказал о передовых технологиях в области российского виноделия.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В России появятся вина «Курчатов» и «Александров», названные в честь наших гениальных ученых. Создать напитки помог Курчатовский институт. Об этом рассказал его президент Михаил Ковальчук на совместном заседании Ученого совета Национального исследовательского центра и президиума РАН.

Главными темами встречи стали достижения и перспективы российской науки. По словам президента одного из ведущих научных центров мира, наша страна по-прежнему может гордиться разработками своих ученых. Курчатовский институт и Российская академия наук подписали соглашение о создании совместного оперативного совещания, которое поможет более тесному их взаимодействию.

«Мы создали оперативное совместное совещание президента РАН и президента Курчатовского института, которое будет регулярно действовать: один раз в Курчатовском институте, один раз — там. Определили состав. То есть мы оперативно вместе будем обсуждать все вопросы стратегические в жизни страны и вырабатывать совместные решения», — поделился Ковальчук.

Также Михаил Ковальчук был удостоен золотой медали имени Курчатова за работы в области ядерной физики и энергетики. Почетную награду ему вручил президент РАН Геннадий Красников.

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