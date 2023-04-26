Онкобольной дедушка Ханде Эрчел скончался после смерти ее матери от рака

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 30

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» подтвердила, что ее родственник умер из-за онкологического заболевания. Сейчас от него же страдает ее маленькая племянница.

Онкобольной дедушка Ханде Эрчел скончался после смерти ее матери от рака

Фото: Instagram* / handemiyy

Читайте нас в: Дзен Новости

В семье турецкой актрисы Ханде Эрчел случилось горе — умер ее онкобольной дедушка. Это случилось вскоре после смерти мамы знаменитости от рака, пишет Starhit.ru со ссылкой на турецкие СМИ.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» подтвердила информацию о потере дедушки. Мужчина скончался на 84-м году жизни в больнице города Бондырма. Ханде Эрчел опубликовала фото с ним в личном блоге.

Мама актрисы умерла от рака в 2019 году. Дочь тяжело переносила потерю родного человека. В каждую годовщину смерти мамы Ханде Эрчел делится трогательными воспоминаниями о ней.

В прошлом году рак выявили и у племянницы турецкой актрисы. Когда девочке поставили диагноз, ей было всего два года. Сестра Ханде тогда рассказала, что с ее дочерью все хорошо. Малышка проходит курс лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ханде со своим супругом решили усыновить ребенка, который потерял родителей после землетрясений в Турции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

4:04
В посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника
3:43
«Это немыслимо»: к каким последствиям приведет выдвижение Байдена на второй срок
3:20
Защита от протечек: стоит ли экономить на ФУМ-ленте для труб
3:18
Может полакомиться фастфудом: как Утяшевой удалось сбросить 32 килограмма
3:15
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля
3:02
Фомаида Медуница 26 апреля: что можно и нельзя делать

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео