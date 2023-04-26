«Какие-то дегенераты»: разведенная Мамаева посылает задающих вопросы мужчин

Экс-жена футболиста Павла Мамаева никак не может встретить того единственного и неповторимого. Ее предпочтениям мало кто может угодить.

Пока футболист Павел Мамаев наслаждается отношениями с Надеждой Санько, его экс-жена Алана пытается наладить личную жизнь. В социальной сети она рассказала, что желающих завоевать ее сердце много, но ей то и дело что-то да не нравится в мужчинах.

«Я настолько вижу наперед, что не хочу заходить в отношения. То есть заранее прогнозирую, с этим человеком отношения закончатся по такому-то сценарию. Вижу это в каждом его движении, сообщении… Пока какие-то дегенераты попадаются, правда», — отметила Мамаева.

Чаще всего ей не нравится, что мужчины задают ей много вопросов. То есть перед тем, как сделать шаг, они спрашивают и интересуются, а могут ли они это сделать. Хотя, на ее взгляд, если мужчина действительно настроен на серьезные отношения с определенной девушкой, он всегда найдет путь к ее завоеванию и не будет задавать наводящих вопросов.

«Если хочешь подарить цветы, у меня в шапке профиля есть номер директора. Свяжись с ним, передай цветы — вот ты их и подарил. Мне сразу хочется таких мужчин послать, чем, собственно, и занимаюсь», — добавила Алана.

К слову, Алана была замужем дважды. Впервые она связала себя узами брака с Александром Липовым. А во второй раз в ЗАГС отправилась с Павлом Мамевым. Брак продлился восемь лет. После скандалов и драки, устроенной спортсменом вместе с коллегой Александром Кокориным, Алана обвинила мужа в измене, и вскоре развелась.

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