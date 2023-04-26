В Сибири горе-автоугонщики врезались в сугроб

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В Сибири автоугонщики врезались в сугроб

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА; 5-tv.ru

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Проехав всего пару улиц, пьяный водитель не справился с управлением.

Пьяные сибиряки угнали автомобиль, но далеко уехать на нем не смогли — помешал сугроб. В Красноярском крае водитель кроссовера припарковался возле продуктового магазина, но не стал глушить автомобиль и пошел за покупками. В это время мимо проходили двое парней, увидели ключи в замке зажигания и решили покататься по ночному городу. Правда, поездка получилась короткой. Проехав пару улиц, водитель не справился с управлением.

После этого горе-угонщики выскочили из машины и бросились наутек. Но их все равно задержали. Теперь за пьяную выходку им грозит до семи лет тюрьмы.

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