Эрдогану стало плохо в прямом эфире — видео

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Эрдогану стало плохо в прямом эфире

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Трансляция беседы с президентом Турции в преддверии выборов прервалась, заставив зрителей сильно понервничать.

Президенту Турции стало плохо в прямом эфире. Трансляция беседы с Реджепом Эрдоганом в преддверии выборов прервалась, заставив сильно понервничать турецкий народ. После вопроса о будущем кабинете министров повисла долгая пауза. Ведущий взволнованно привстал. Послышался кашель Эрдогана, и на этом моменте вещание прекратилось.

Трансляцию возобновили спустя 20 минут. Эрдоган снова появился в кадре. При этом выглядел уставшим и очень медленно говорил. Турецкий лидер попросил прощения у зрителей, объяснив, что подхватил кишечный грипп. И даже подумывал накануне отменить выступление.

Президентские выборы должны состояться в середине мая. Главные соперники — действующий глава государства и кандидат от семи партий оппозиции.

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