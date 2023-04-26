Мэтью Макконахи стал инфоцыганом, открыв курсы по самосовершенствованию

Мэтью Макконахи открыл свои курсы по самосовершенствованию. При этом кинозвезда дает довольно банальные советы, призывает быть собой — и все это за 4,5 тысячи долларов.

Презентация прошла в духе современных блогеров-инфоцыган. Актер предлагает просто бросить работу и начать зарабатывать миллионы. Воодушевляющие лозунги прерываются закадровым смехом и игрой на музыкальных инструментах.

Поклонники ломают голову, зачем лауреат «Оскара» ввязался в такую сомнительную авантюру. Возможно, все дело в том, что в последние годы у Макконахи не было ни одной громкой премьеры, а зарабатывать все-таки нужно.