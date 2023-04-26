США получили «леденящие душу» предупреждения от Лаврова

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 181

Daily Express: США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова

США получили «леденящие душу» предупреждения от Лаврова

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Вашингтон испугался перед приездом министра иностранных дел России на заседание Совбеза ООН.

В преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк власти США получили пугающие сигналы, пишет газета Daily Express.

Российский политик сделал несколько заявлений в связи с решением Вашингтона отказать журналистам в получении виз. По мнению Лаврова, Америка проявила трусость в ситуации с невозможностью участия прессы из России на заседании ООН.

«Страна, которая называет себя самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова. Будьте уверены, мы не забудем и не простим», — отметил министр иностранных дел.

Произошедшее лишь доказало, что доверять Штатам в серьезных ситуациях нельзя, а саботаж против российской делегации плохо обернется для властей США. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков добавил, что Россия найдет способы ответить на демарш так, чтобы Вашингтон запомнил это надолго.

Заявления российских политиков журналист издания Daily Express Пол Уизерс назвал «леденящими душу». Поэтому подобное поведение не пройдет бесследно для Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США вновь не выдали визы ряду делегатов РФ на сессию в ООН.

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