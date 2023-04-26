Два уголовных дела возбудили в связи с пожаром в Свердловской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Во время ЧП пострадали жилые дома и другие объекты. Что будет дальше?

Два уголовных дела возбудили в связи с пожаром в Свердловской области

Фото: МЧС России / ТАСС

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Свердловскую область охватили страшные пожары. На данный момент уже возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщают представители СУ Следственного комитета России.

«Уголовные дела были возбуждены по статье 293 УК РФ о халатности должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности поселка Сосьва», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что возбуждено и уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, ведь при пожаре в одном из домов погиб пожилой мужчина.

В поселке Сосьва сгорели 110 домов и пострадала колония. Из пострадавших — три человека, еще двоим оказывается помощь на дому.

К тушению пожара были привлечены 120 человек и 33 единицы техники: два пожарных поезда, а также вертолет МЧС РФ и Росгвардии. Оказалось, что огонь распространился настолько быстро, из-за того, что в данной местности огромное количество сухих растений и сильный ветер.

На данный момент на территории муниципального образования введен режим ЧС.

Кстати, в Забайкалье тоже произошел серьезный пожар. Он ачался с мебельного комбината и перекинулся на жилые дома. Около шести жилищ сгорели в считанные секунды.

Ранее 5-tv.ru показал апокалиптические кадры из поселка.

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