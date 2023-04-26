Два уголовных дела возбудили в связи с пожаром в Свердловской области

Свердловскую область охватили страшные пожары. На данный момент уже возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщают представители СУ Следственного комитета России.

«Уголовные дела были возбуждены по статье 293 УК РФ о халатности должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности поселка Сосьва», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что возбуждено и уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, ведь при пожаре в одном из домов погиб пожилой мужчина.

В поселке Сосьва сгорели 110 домов и пострадала колония. Из пострадавших — три человека, еще двоим оказывается помощь на дому.

К тушению пожара были привлечены 120 человек и 33 единицы техники: два пожарных поезда, а также вертолет МЧС РФ и Росгвардии. Оказалось, что огонь распространился настолько быстро, из-за того, что в данной местности огромное количество сухих растений и сильный ветер.

На данный момент на территории муниципального образования введен режим ЧС.

Кстати, в Забайкалье тоже произошел серьезный пожар. Он ачался с мебельного комбината и перекинулся на жилые дома. Около шести жилищ сгорели в считанные секунды.

Ранее 5-tv.ru показал апокалиптические кадры из поселка.