Проект оставил неоднозначные воспоминания у его участников. Ряд фабрикантов благодарны за полученный опыт, а кто-то обвиняет музыкальное реалити-шоу в психологическом насилии.

Яна Чурикова сравнила нынешнюю жизнь с реалити-шоу. Как продвигаться артистам сейчас, телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, приуроченному к 20-летию «Фабрики звезд».

По мнению Яны Чуриковой, в наши дни подобный проект не сможет иметь то влияние на музыкальную индустрию, какое оказывало раньше.

«Именно потому что 20 лет назад состоялась „Фабрика звезд“, а за ней и многие другие похожие шоу, такого эффекта больше не будет никогда. <…> И жюри сказало: „Круто ты попал!“. Это, конечно, возможно, и нужно, но это теперь ничего не решает», — объяснила Чурикова.

По словам телеведущей, если раньше певцам нужны были продюсеры для продвижения их музыки, то сейчас артисты могут сами собрать себе аудиторию с помощью соцсетей.

«Сейчас „Фабрика звезд“, помноженная на появление платформы YouTube, соцсетей, все это дало тот самый эффект, что теперь жизнь каждого из нас — это реалити-шоу. <…> Если я артист, я знаю, как найти свой путь к слушателю. Я выложу кавер, на него кто-то отреагирует, и слово за слово», — поделилась своим мнением Чурикова.

Ранее 5-tv.ru писал, как Яна Чурикова прокомментировала слухи о постановочных романах на «Фабрике звезд».