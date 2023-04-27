Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко родила дочь и показала ее на фото: «Наша малышечка»

Девушка также назвала рост и вес новорожденной девочки. При этом она сетовала, что не хочет рожать в день свадьбы бывшего мужа.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алиана Устиненко родила дочь. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге, также опубликовав фото малышки.

«26.04.23 в 10:40 родилась мелодия нашей души. Господи, это такое счастье, что не передать словами. 3300 граммов, 49 сантиметров. Наша малышечка. Пока отдыхаю, восстанавливаюсь», — написала Устиненко.

На опубликованном ею снимке из роддома видно, что девочка лежит на кровати в розовом комбинезоне и белом чепчике. Рядом спит отец малышки — музыкант Максим Меченков — и обнимает ее.

«Эти двое просто не расстаются друг с другом», — добавила Алиана.

Знаменитость шутила, что не хочет рожать дочь в день свадьбы бывшего мужа. Instagram* / aliana1001

Как отмечает Газета.ру, родившийся ребенок стал для Устиненко вторым. В 2014 году она родила сына Роберта от Александра Гобозова. С последним девушка познакомилась на телестройке. Пара расписалась, но брак был недолгим. Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Алиана даже шутила о новом браке Александра — тот женился во второй раз на днях.

«Вообще, рожать в день свадьбы бывшего как-то не особо хочется. Главное, сегодня дотянуть день. Ладно, если честно, то правда рада. Если бывший пристроен и в хороших руках, мне как-то спокойнее», — отмечала Устиненко.

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