Демократ на допинге: историк раскрыл тайну о поддерживающих уколах Байдена
Историк-американист Можегов заявил о плохом состоянии Байдена
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ CNP/MediaPunch
Президент США при всей своей рассеянности хочет баллотироваться на второй срок. Выдержит ли огромной нагрузки?
Президент США Джо Байден держится на таблетках и инъекциях. Такие слова историка-американиста Владимира Можегова приводит EADaily.
По словам эксперта, демократы не решатся выставлять нового кандидата из-за неуверенности в будущем. Поэтому им важно, чтобы президент США мог вести свою деятельность как можно дольше — Байден важен.
«Байден — это солдат партии. Ему сказали „надо“ — он держится на таблетках, на инъекциях. Понятно, что у нас медицина делает большие успехи. В качестве такого голема он может еще, видимо, долго ходить», — отметил специалист.
Он также добавил, что демократы любыми способами постараются вывести из президентской гонки конкурента Байдена — Дональда Трампа. Можегов уверен, что у партии еще есть козыри в рукаве. Кроме того, на Дональде Трампе «висят» два федеральных дела.
В заключение эксперт сообщил, что в крупных мегаполисах чаще голосуют за демократов. Однако «одноэтажная Америка» предпочитает республиканцев. Так что точные результаты выборов спрогнозировать довольно сложно.
Справедливое возмездие: попытки посадить Трампа лишь помогают его предвыборной кампании
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что повторное избрание Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны.
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