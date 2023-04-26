Демократ на допинге: историк раскрыл тайну о поддерживающих уколах Байдена

Президент США при всей своей рассеянности хочет баллотироваться на второй срок. Выдержит ли огромной нагрузки?

Президент США Джо Байден держится на таблетках и инъекциях. Такие слова историка-американиста Владимира Можегова приводит EADaily.

По словам эксперта, демократы не решатся выставлять нового кандидата из-за неуверенности в будущем. Поэтому им важно, чтобы президент США мог вести свою деятельность как можно дольше — Байден важен.

«Байден — это солдат партии. Ему сказали „надо“ — он держится на таблетках, на инъекциях. Понятно, что у нас медицина делает большие успехи. В качестве такого голема он может еще, видимо, долго ходить», — отметил специалист.

Он также добавил, что демократы любыми способами постараются вывести из президентской гонки конкурента Байдена — Дональда Трампа. Можегов уверен, что у партии еще есть козыри в рукаве. Кроме того, на Дональде Трампе «висят» два федеральных дела.

В заключение эксперт сообщил, что в крупных мегаполисах чаще голосуют за демократов. Однако «одноэтажная Америка» предпочитает республиканцев. Так что точные результаты выборов спрогнозировать довольно сложно.

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