Демократ на допинге: историк раскрыл тайну о поддерживающих уколах Байдена

|
Алексей Панков
Алексей Панков 40

Историк-американист Можегов заявил о плохом состоянии Байдена

Демократ на допинге: историк раскрыл тайну о поддерживающих уколах Байдена

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ CNP/MediaPunch

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент США при всей своей рассеянности хочет баллотироваться на второй срок. Выдержит ли огромной нагрузки?

Президент США Джо Байден держится на таблетках и инъекциях. Такие слова историка-американиста Владимира Можегова приводит EADaily.

По словам эксперта, демократы не решатся выставлять нового кандидата из-за неуверенности в будущем. Поэтому им важно, чтобы президент США мог вести свою деятельность как можно дольше — Байден важен.

«Байден — это солдат партии. Ему сказали „надо“ — он держится на таблетках, на инъекциях. Понятно, что у нас медицина делает большие успехи. В качестве такого голема он может еще, видимо, долго ходить», — отметил специалист.

Он также добавил, что демократы любыми способами постараются вывести из президентской гонки конкурента Байдена — Дональда Трампа. Можегов уверен, что у партии еще есть козыри в рукаве. Кроме того, на Дональде Трампе «висят» два федеральных дела.

В заключение эксперт сообщил, что в крупных мегаполисах чаще голосуют за демократов. Однако «одноэтажная Америка» предпочитает республиканцев. Так что точные результаты выборов спрогнозировать довольно сложно.

Справедливое возмездие: попытки посадить Трампа лишь помогают его предвыборной кампании

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что повторное избрание Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны.

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
81.63
0.08 90.14
0.11
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

22:22
Румыния решила присоединиться к странам Запада, ополчившимся на украинское зерно
22:09
В МИД РФ отреагировали на телефонные переговоры Си Цзиньпина и Зеленского
21:57
Умерла оперная певица Анна Бондаревская
21:44
Демократ на допинге: историк раскрыл тайну о поддерживающих уколах Байдена
21:31
Валентине Талызиной срочно требуется сиделка: «Воровку не надо!»
21:19
«Какие-то дегенераты»: разведенная Мамаева посылает задающих вопросы мужчин

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Умер на операционном столе: зачем звезда «Реальных пацанов» Масалитин лег под нож
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео