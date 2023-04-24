Справедливое возмездие: попытки посадить Трампа лишь помогают его предвыборной кампании
Политолог Кравченко: судебные скандалы вокруг Трампа поднимают его рейтинг
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; Ruptly; Facebook* / kravchenko.ilya.90; 5-tv.ru
Демократы стремились устранить своего главного конкурента, но где-то сильно просчитались. Впрочем, ничего удивительного для администрации Байдена.
Экс-глава США Дональд Трамп обходит Джо Байдена, Камалу Харрис и Рона Десантиса в президентской гонке. Рейтинг доверия к нему растет, и он завоевывает все больше избирательский симпатий, а происходит это на фоне громких судебных исков и многочисленных тяжб.
Советник директора РИСИ Илья Кравченко объяснил 5-tv.ru, могут ли скандалы помешать Трампу стать новым американским лидером.
Эксперт сообщил, что рейтинг экс-президента растет, в том числе благодаря этим самым громким делам, которые раскручиваются вокруг его личности. Они добавляют ему политических баллов не только от ядерного электората, который и ранее активно голосовал за его кандидатуру, но и разочарованные в системе Байдена граждане начинают отдавать ему своей предпочтение.
«То, что он сейчас обходит Десантиса, начинает демонстрировать, что его фигура все-таки пользуется популярностью. Его политический язык довольно простой и понятный большинству избирателей. <…> Про перспективы говорить пока сложно, впереди еще довольно много времени. Стоит отметить, что законодательно в Штатах президентом можно избраться даже находясь за решеткой», — прокомментировал политолог.
По мнению Кравченко, попытки оказать политическое давление на Трампа и его команду представляют собой «справедливое возмездие» демократов, однако их шаги только подогревают и без того неспокойную почву США и раскалывают американское общество.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 23 апр
- Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами
- 22 апр
- Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев
- 21 апр
- «Кто за это будет платить»: сможет ли Кеннеди-младший потеснить Байдена
- 17 апр
- Новый поворот: утечка секретных документов Пентагона была в планах США
- 10 апр
- Шансы есть: как дело против Трампа может сделать его вновь хозяином Белого дома
- 7 апр
- Слон среди слонов: зачем Трамп нужен на выборах в США
- 6 апр
- Племянник Кеннеди намерен баллотироваться на пост президента США: каковы шансы
- 5 апр
- Трамплин по-американски: разрушит ли возможный тюремный срок жизнь Трампа
- 14 мар
- Пелоси привела железный аргумент в пользу нового президентского срока Байдена: «В чем проблема?»
- 12 мар
- Болезнь дала о себе знать? Почему Камала Харрис не может говорить красноречиво
Читайте также
21%
-0.22 89.46
0.11
Нашли ошибку?