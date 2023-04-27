Отказ опасен для здоровья: диетолог опровергла мифы о вреде молока

Пропагандирующие здоровый образ жизни категорически отказываются от напитка, буквально придумывая ему вредные свойства.

Молоко и другие молочные продукты не несут в себе никакой опасности для здоровья человека, как это утверждают те, кто поддерживает здоровый образ жизни. Наоборот, чтобы сохранять правильную работу всех органов, молоко нужно употреблять, заявила врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями».

Так, если полностью отказаться от молока, высок риск возникновения дефицита кальция. Высокую потребность в нем испытывают дети, беременные и кормящие женщины, люди старше 50 лет.

«В детстве кальций необходим для роста и развития ребенка, во время беременности и кормления грудью повышенные количества необходимы для покрытия расходов кальция, а в пожилом возрасте достаточное поступление кальция — один из факторов профилактики остеопороза», — отметила Михалева.

Кроме того, молоко богато легко усваиваемым белком. Особенно нуждаются в нем опять же дети, подростки, женщины репродуктивного возраста, пожилые люди, а также люди, занимающиеся спортом. Чтобы насытить организм необходимыми микроэлементами, человеку нужно съедать две-три порции молочных продуктов, подытожила специалист.

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