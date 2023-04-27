Отказ опасен для здоровья: диетолог опровергла мифы о вреде молока

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Врач-диетолог Михалева опровергла вред молока для здоровья

Отказ опасен для здоровья: диетолог опровергла мифы о вреде молока

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Bernd Leitner

Читайте нас в: Дзен Новости

Пропагандирующие здоровый образ жизни категорически отказываются от напитка, буквально придумывая ему вредные свойства.

Молоко и другие молочные продукты не несут в себе никакой опасности для здоровья человека, как это утверждают те, кто поддерживает здоровый образ жизни. Наоборот, чтобы сохранять правильную работу всех органов, молоко нужно употреблять, заявила врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями».

Так, если полностью отказаться от молока, высок риск возникновения дефицита кальция. Высокую потребность в нем испытывают дети, беременные и кормящие женщины, люди старше 50 лет.

«В детстве кальций необходим для роста и развития ребенка, во время беременности и кормления грудью повышенные количества необходимы для покрытия расходов кальция, а в пожилом возрасте достаточное поступление кальция — один из факторов профилактики остеопороза», — отметила Михалева.

Кроме того, молоко богато легко усваиваемым белком. Особенно нуждаются в нем опять же дети, подростки, женщины репродуктивного возраста, пожилые люди, а также люди, занимающиеся спортом. Чтобы насытить организм необходимыми микроэлементами, человеку нужно съедать две-три порции молочных продуктов, подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как анорексия влияет на здоровье и тело человека.

+7° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

7:23
Школьница попала под колеса 50-тонного автокрана в Петербурге
7:12
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
6:57
Микроавтобус пробил отбойник и чуть не рухнул с моста в Реутове из-за автохама
6:48
Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
6:37
Отказ опасен для здоровья: диетолог опровергла мифы о вреде молока
6:32
Какой шашлык — такой и мужик: что говорит о характере манера готовить мясо

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Леонов подарил защитникам Донбасса свой грузовик: «Принесет добро и пользу»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео