Школьница попала под колеса 50-тонного автокрана в Петербурге

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Автокран сбил 12-летнюю школьницу в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Девочка получила тяжелую травму головы, за ее жизнь борются врачи.

На юге Петербурга ребенок попал под колеса автокрана. 12-летняя девочка перебегала дорогу по «зебре» — предположительно, на красный свет.

Водитель спецтехники весом около 50 тонн не успел затормозить. Школьница получила тяжелую травму головы.

Сейчас она в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

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