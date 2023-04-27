Школьница попала под колеса 50-тонного автокрана в Петербурге

Девочка получила тяжелую травму головы, за ее жизнь борются врачи.

На юге Петербурга ребенок попал под колеса автокрана. 12-летняя девочка перебегала дорогу по «зебре» — предположительно, на красный свет.

Водитель спецтехники весом около 50 тонн не успел затормозить. Школьница получила тяжелую травму головы.

Сейчас она в реанимации. За ее жизнь борются врачи.