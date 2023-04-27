«Будет свежо»: погода в майские праздники может разочаровать москвичей

По прогнозам синоптиков, в столице может существенно похолодать.

Предстоящие выходные разочаруют москвичей. Ожидаются прохладная погода и осадки, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, 29 и 30 апреля будут прохладными, температура не превысит отметку 10-15 градусов тепла. Однако в субботу будет даже прохладнее и дождливее, чем в воскресенье.

«Ночами будет свежо, от одного до шести градусов. И дожди», — поделился с ТАСС Тишковец.

Прежде синоптики обозначили прогноз погоды на 27 апреля. По словам экспертов, в четверг будет облачно с прояснениями, также в столице пройдут кратковременные дожди и местами весенние грозы. Температура достигнет 21 градуса.

В Гидрометцентре отметили, что в столице будет желтый уровень опасности из-за гроз и ветров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что можно и нельзя делать 27 апреля.