«Будет свежо»: погода в майские праздники может разочаровать москвичей
Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Рамазани-Зубов
По прогнозам синоптиков, в столице может существенно похолодать.
Предстоящие выходные разочаруют москвичей. Ожидаются прохладная погода и осадки, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Так, 29 и 30 апреля будут прохладными, температура не превысит отметку 10-15 градусов тепла. Однако в субботу будет даже прохладнее и дождливее, чем в воскресенье.
«Ночами будет свежо, от одного до шести градусов. И дожди», — поделился с ТАСС Тишковец.
Прежде синоптики обозначили прогноз погоды на 27 апреля. По словам экспертов, в четверг будет облачно с прояснениями, также в столице пройдут кратковременные дожди и местами весенние грозы. Температура достигнет 21 градуса.
В Гидрометцентре отметили, что в столице будет желтый уровень опасности из-за гроз и ветров.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что можно и нельзя делать 27 апреля.
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